tragedia ferroviaria in italia treni cancellati e caos totale

Nelle prime ore di questa mattina, un grave incidente ferroviario si è verificato lungo una delle principali direttrici della Lombardia, causando pesanti disagi su tutto il trasporto pubblico locale. Un uomo è stato investito sui binari, provocando la sospensione temporanea della circolazione e la cancellazione di diversi treni. Morto investito dal treno a Ponte Lambro. L'episodio si è verificato attorno alle 5.45 nei pressi della stazione di Ponte Lambro, in via Matteotti. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo è stato travolto da un convoglio in transito, perdendo la vita sul colpo.

