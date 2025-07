La moglie del politico salta la fila La denuncia dell’attore italiano con chi ce l’ha

Martedì 15 luglio, all’ aeroporto di Fiumicino, uno dei piĂą trafficati d’Italia, è andata in scena una situazione che ha suscitato un’ondata di indignazione sui social. A parlarne pubblicamente è stato Luca Zingaretti, attore e regista noto al grande pubblico per il suo storico ruolo del Commissario Montalbano, che ha scelto il suo profilo Instagram per denunciare quanto visto con i propri occhi. Leggi anche: Dazi, Bonelli insulta Meloni: “Patrioti? No, traditori”, è polemica “Una moglie di politico ha saltato la fila con la scorta”. Il racconto è diretto, senza giri di parole. “ Oggi a Fiumicino, quando depositavo il bagaglio, ho assistito a una scena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La moglie del politico salta la fila”. La denuncia dell’attore italiano, con chi ce l’ha

In questa notizia si parla di: attore - moglie - politico - salta

Luca Zingaretti, a Fiumicino moglie di un politico salta la fila. L'attore: "Ha superato tutti, ma non vi vergognate?" #ANSA Vai su X

