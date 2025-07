Il panettiere di 22 anni annegato dopo essersi tuffato per fare un bagno

Si chiamava Ahmed Karem Sayed il 22enne morto annegato mentre faceva un bagno ai “Tre salti” di Turbigo nel pomeriggio di domenica 13 luglio.Il giovane, panettiere a Novara, si era tuffato nel corso d’acqua insieme a un amico, quando è stato inghiottito e trascinato via dalla corrente. Inutile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

É un panettiere di Novara il ragazzo di 22 anni annegato nel Ticino a Turbigo - Aveva solo 22 anni Ahmed Karem Sayed, il giovane annegato domenica 13 luglio a Turbigo. Secondo le ricostruzioni il ragazzo era con un amico il località "Tre salti", quando i due hanno deciso di bagnarsi nelle acque del Ticino poco prima delle 15.

