Malore al volante si schianta con l' auto in garage | gravissimo

Attimi di paura lunedì pomeriggio in via Trieste a Marone: un uomo di 76 anni ha perso il controllo della sua auto mentre stava rientrando a casa. Il 76enne, forse colto da un malore improvviso durante la manovra di parcheggio nel garage, ha urtato contro il muro: ora si trova ricoverato in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Accusa un malore in auto, vani i soccorsi del 118: muore davanti alla moglie - LECCE - Un uomo di 75 anni, di Lecce, è deceduto in seguito a un malore accusato mentre era un’auto, nei pressi di Porta Rudiae, insieme alla moglie che era alla guida.

Un malore in auto. Addio a Giuseppe, volontario a Dalmine - IL LUTTO. L’uomo, residente a Treviolo, era impegnato nella cooperativa Sogno. «Persona di cuore e disponibile».

Lanciano, auto sul corteo per il 25 aprile. Un morto e diversi feriti, forse un malore - A causa di un probabile malore, un'auto guidata da un'80enne è finita sulla folla a Lanciano provocando un morto e diversi feriti durante la manifestazione del 25 aprile

Colto da malore al volante, finisce nel fosso e muore - E’ stato con tutta probabilità un infarto la causa della morte di Stefano Barucci, 60enne residente a Cesena. Lo riporta msn.com