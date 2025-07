Ragazzi italiani in vacanza orrore nel residence | il volo terrificante poi le urla

Un tragico incidente ha scosso un gruppo di giovani italiani in vacanza. Un ragazzo di 17 anni  è precipitato dal secondo piano di una casa in affitto, dove si trovava insieme a otto amici. La caduta, che ha avuto luogo nella notte tra il 10  e l' 11 luglio, ha causato gravi ferite al ragazzo, che ora lotta tra la vita e la morte. I compagni di scuola sono stati i primi a soccorrere il 17enne, allertando immediatamente i soccorsi e facendo il possibile per aiutarlo. I suoi genitori sono arrivati sull'isola per stargli accanto durante il ricovero. L'incidente, che ha scosso la famiglia e gli amici, ha suscitato molte domande sulle cause che hanno portato al tragico volo nel vuoto.

