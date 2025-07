Sequestra e violenta la ex in casa a Milano arrestato 33enne

Un 33enne italiano, con precedenti, è stato arrestato a Milano  per sequestro di persona, lesioni e violenza sessuale. L’uomo è accusato di aver violentato e sequestrato per 12 ore la ex compagna, in una abitazione in zona Viale Umbria. Domenica notte l’uomo avrebbe convinto la donna, una 45enne italiana con la quale aveva avuto una relazione di 6 mesi, a vedersi per un incontro. Una volta arrivato a casa della ex, le avrebbe però tolto chiavi e telefono, sprangando la porta e costringendola ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di un cacciavite. Solo l’indomani, approfittando del momento in cui l’uomo si era addormentato, dopo aver assunto droghe, la vittima è riuscita a chiamare il 112. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sequestra e violenta la ex in casa a Milano, arrestato 33enne

In questa notizia si parla di: casa - arrestato - 33enne - sequestra

Pogliano Milanese, dosi di cocaina e proiettili in casa: arrestato un 31enne - Pogliano Milanese (Milano) -Â Nascondeva dosi di cocaina nel portaoggetti dell'auto e in casa, mentre nell'armadio della camera da letto aveva cartucce e proiettili di fucile.

Droga e 49 ordigni esplosivi in una casa di Gravitelli, irrompono gli agenti di polizia: arrestato un 40enne - Droga ed esplosivi nell'armadio della camera da letto. Finisce in carcere un 40enne messinese dopo i controlli antidroga.

In casa ha 2 chili di hashish e cocaina, deve scontare 4 anni di carcere: arrestato un 24enne - MONTE SAN VITO - Aveva in casa quasi due chili di hashish e 130 grammi di cocaina, oltre a migliaia di euro frutto dell'attivitĂ di spaccio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Un cinese di 33 anni è stato arrestato il 3 luglio all'aeroporto di Malpensa, dove era appena arrivato, in esecuzione di un mandato delle autorità statunitensi in un'inchiesta dell'Fbi perché accusato, da quanto si è saputo, di far parte di un team di hacker che avr Vai su Facebook

Sequestra in casa la ex e la violenta, arrestato 33enne a Milano; Sequestra in casa la ex e la violenta, arrestato 33enne a Milano; Sequestra in casa la ex e la violenta, arrestato 33enne a Milano.

Donna violentata e sequestrata per 12 ore in casa dall'ex, arrestato 33enne che le aveva chiesto l'ultimo incontro. L'aggressione a Milano - Ha convinto la ex fidanzata a vedersi per un’ultima volta, l’ha ... Riporta msn.com

Sequestra l’ex compagna in casa a Milano per 12 ore e la violenta: 33enne arrestato - Tra il 13 e il 14 luglio avrebbe sequestrato, minacciato e violentato l’ex compagna nella sua abitazione ... Scrive fanpage.it