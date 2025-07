LIVE Italia-Singapore 32-5 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | facile vittoria per il Setterosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.19 Dato statistico interessante: tutte le azzurre sono andate a segno. 14.18 Facile vittoria per il Setterosa che vince senza strafare, con qualche tiro o azione meno lenta si sarebbe anche potuto arrivare alle 40 reti. Ora il passaggio del turno agli ottavi di finale, resta da vedere chi sarà l’avversario, probabilmente la Cina giovedì prossimo. Finisce la partita, Italia-Singapore 32-5. 0.02 Goooooooooool, Cergol per l’ultimo gol azzurro, Italia-Singapore 32-5. 0.39 Goooooooooool, Cocchiere sesta rete personale, Italia-Singapore 31-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Singapore 32-5, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: facile vittoria per il Setterosa!

