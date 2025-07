Treviso non si ferma ad alt carabinieri e finisce contro un albero | morto 23enne

(Adnkronos) – Non si è fermato all'alt dei Carabinieri fuggendo a velocità sostenuta con la sua auto. Dopo aver perso il controllo del veicolo, è uscito di strada ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa contro un platano. Il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, è morto durante il trasporto in ospedale. E' accaduto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

