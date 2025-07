Asllani Inter si sblocca la pista italiana! Contatti diretti con il club nerazzurro da parte della Fiorentina Questo il prezzo

Asllani Inter, si sblocca la pista italiana! Contatti diretti con il club nerazzurro da parte della Fiorentin. Questo il prezzo. Si sblocca la situazione di Kristjan Asllani? Il giovane centrocampista albanese, classe 2002, sembra essere al centro di diverse trattative di mercato, con un futuro lontano dall‚Äô Inter ormai sempre pi√Ļ probabile. Dopo aver ricevuto alcune proposte dall‚Äôestero, Asllani non ha trovato il trasferimento ideale, preferendo una continuazione della sua carriera in Italia. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la Fiorentina avrebbe deciso di puntare su di lui, scegliendo di concentrarsi sull‚Äôacquisto del regista. 🔗 Leggi su Internews24.com ¬© Internews24.com - Asllani Inter, si sblocca la pista italiana! Contatti diretti con il club nerazzurro da parte della Fiorentina. Questo il prezzo

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, calcio di rigore per i nerazzurri Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, entusiasmo alle stelle a San Siro  Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

