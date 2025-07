Rios Inter si complica l’arrivo in Italia! Dall’estero l’offerta per il centrocampista colombiano del Palmeiras! I dettagli

L’Inter lascia la corsa a Richard Rios, che ora rischia di sfumare anche per la Roma: il Benfica pronta ad offrire 30 milioni al Palmeiras. L’ Inter ha deciso di fare un passo indietro nella trattativa per Richard Rios, centrocampista colombiano che ora rischia di sfumare anche per la Roma. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club nerazzurro ha abbandonato l’inseguimento al giocatore, aprendo la strada al Benfica, che sembra aver preso il comando della corsa. Il club lusitano, infatti, sta accelerando nelle trattative con il Palmeiras e sarebbe pronto a presentare un’offerta vicina ai 30 milioni di euro richiesti dal club brasiliano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, si complica l’arrivo in Italia! Dall’estero l’offerta per il centrocampista colombiano del Palmeiras! I dettagli

In questa notizia si parla di: rios - inter - centrocampista - colombiano

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, interesse per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras: le ultime.

Rios è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter! Il profilo - Richard Rios si aggiunge alla rosa dei candidati vagliati dall’Inter per sostituire Hakan Calhanoglu, ovviamente nella premessa che il turco lasci in estate.

Calciomercato Inter LIVE: si pensa a Richard Rios per il centrocampo, retroscena su Frattesi, spunta la clausola per l’addio di Dumfries! - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

AS Roma L'Inter si ritira dalla corsa per Rios dopo la permanenza di Çalhanoglu: le ultime Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i nerazzurri hanno mollato la corsa che porta al centrocampista colombiano, seguito anche dai giallorossi (GETTY IMAGES Vai su Facebook

Inter e Roma si sono mosse materialmente per capire la fattibilità dell'operazione Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, che ha ben figurato al Mondiale per Club Vai su X

Chi è Ríos: il centrocampista colombiano nel mirino dell'Inter e della Roma; Perché Richard Ríos piace a Roma e Inter: come gioca, il taglio di capelli e cosa c'entra Shakira; Rios, la Roma avvia i contatti ufficiali col Palmeiras. L’Inter si è defilata.

Rios Inter, vicino l’accordo con la Roma: nerazzurri beffati, decisivo questo fattore - Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Secondo informazione.it

Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso - Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso. Si legge su informazione.it