LA RUOTA DELLA FORTUNA | DATI TARGET PICCHI E QUELLE PAROLE SPECIALI PER GERRY SCOTTI

La Ruota gira, eccome se gira verrebbe da dire. Lo storico cambiamento nell’access di Canale 5 è stato accolto trionfalmente dai telespettatori. “Ottimo esordio per la nuova edizione de “ La Ruota della Fortuna ” in access prime time: leader di fascia con 3.643.000 spettatori totali e una share del 21.91 %”, sottolinea una nota Mediaset. “Il game show condotto da Gerry Scotti, nell’inedita collocazione oraria dopo il Tg5, ha toccato picchi di 4.500.000 spettatori e del 27% di share “, aggiunge il comunicato diramato da Cologno. Il programma ha coinvolto tutta la famiglia, conquistando spettatori di ogni età. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA RUOTA DELLA FORTUNA: DATI, TARGET, PICCHI E QUELLE PAROLE SPECIALI PER GERRY SCOTTI

