Processo Santanchè Tribunale annulla accusa a Visibilia Srl

Il Tribunale di Milano ha escluso la società Visibilia Srl dal processo per falso in bilancio che coinvolge la ministra Daniela Santanchè. L’avvocato Giovanni Morgese ha sostenuto che non è chiaro quali responsabilità avrebbe avuto la società , ormai non più operativa. I giudici hanno accolto la tesi difensiva, annullando così l'accusa nei confronti di Visibilia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Processo Santanchè, Tribunale annulla accusa a Visibilia Srl

In questa notizia si parla di: visibilia - processo - santanchè - tribunale

Processo Santanché, eccezioni procedurali e nuove contestazioni: slitta al 10 giugno il procedimento per il falso in bilancio per Visibilia - “Ci serve ancora molto tempo”. La sintesi della seconda udienza a carico della ministra Daniela Santanché e di altre 15 persone, fra ex dirigenti e sindaci della Visibilia editore, tutti accusati a vario titolo di falso in bilancio, sta tutta nelle parole dell’avvocata difensore Antonella Augimeri.

Daniela Santanchè, caso Visibilia. Rinvio al 10 giugno per prossima udienza del processo - È ripreso oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti.

Daniela Santanchè, caso Visibilia: in corso la nuova udienza del processo a Milano - Riprende oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il capo di imputazione contro Visibilia srl, che esce dal processo per falso in bilancio. Il procedimento prosegue per la ministra Daniela #Santanchè e gli altri imputati, con nuova udienza fissata al 16 settembre. @ultimo Vai su X

A processo per frode l'imprenditore che ha chiuso l'accordo con Santanchè per cessione Visibilia L'uomo d'affari Altair D'Arcangelo, patron del Chieti... Vai su Facebook

Daniela Santanchè rinviata a giudizio a Milano per i falsi bilanci di Visibilia. L'incognita delle altre inchieste; Le vicende giudiziarie di Daniela Santanchè, in fila; Santanchè, colpo di scena al processo sulla truffa allo Stato sui fondi Covid: cambia avvocato e fa saltare l'udienza.