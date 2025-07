furto bobine rame in azienda ad arezzo gli arresti

Arezzo, 15 luglio 2025 - I carabinieri hanno arrestato tre persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta su un furto di 5.500 chili di bobina di rame, valore circa 70.000 euro, avvenuto il 15 settembre scorso nella sede della Emg group security di Bibbiena (Arezzo). La presunta banda è sospetta anche di almeno altri sei colpi analoghi nel centro Italia. Il rame rubato alla Emg fu caricato su un autocarro Mercedes rubato la stessa notte da un'azienda vicina. Il veicolo venne poi ritrovato abbandonato in una zona periferica di Roma. Le indagini dei carabinieri, si spiega in una nota, avrebbero permesso di identificare parte dei sospettati, già noti per furti di rame e reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

