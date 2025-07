Melania Trump e Zelensky indiscrezioni pazzesche | cosa trapela

Alleato a sorpresa per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: si tratta di Melania Trump, moglie del presidente degli Stati Uniti. La first lady, come si legge sul Times e su altri media americani, a detta dello stesso presidente Usa, gli avrebbe fatto notare in più di un'occasione il comportamento di Vladimir Putin, che invece di negoziare la pace non fa altro che attaccare Kiev. Tra l'altro Melania, come ricorda la stampa americana, è nata nell'ex Jugoslavia. Ieri, durante una conversazione nello Studio Ovale, Donald Trump ha dichiarato: "Torno a casa e dico alla first Lady: 'Ho parlato con Vladimir (Putin) oggi, abbiamo avuto un'ottima conversazione'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Melania Trump e Zelensky... indiscrezioni pazzesche: cosa trapela

