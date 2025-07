Tempo di lettura: < 1 minuto I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale per contrastare l’abbruciamento illecito di materiale vario. Durante le attivitĂ di monitoraggio, applicando anche il decreto della Regione Campania che, stabilisce il divieto di accensione di focolai in aree boscate o in prossimitĂ delle stesse, sono state deferite in stato di libertĂ alla Procura della Repubblica competente, 4 persone della provincia irpina per la “gestione illecita di rifiuti”, in quanto sorprese a bruciare residui vegetali provenienti dalla pulizia dei castagneti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendi boschivi in Irpinia: I Carabinieri intensificano controlli