Carmen Consoli un’opera in tre parti | Sicilia rock e cantautorato

Roma, 15 lug. (askanews) – Carmen Consoli torna con un progetto che è molto piĂą di un disco: è una dichiarazione d’intenti, un’opera in 3 parti, un viaggio nelle profonditĂ della sua identitĂ artistica. L’artista ha annunciato oggi a sorpresa l’uscita di tre album distinti, ognuno specchio di una delle sue “tre anime”, che avranno uscite diverse. “Contro il comune sentire, continuo a credere e praticare la lentezza”, scrive Carmen in un testo condiviso sui suoi canali social, che accompagna l’annuncio e ne svela il senso piĂą profondo. Un progetto in cui il tempo diventa spazio creativo e la molteplicitĂ dell’essere prende forma in tre diverse direzioni musicali e linguistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

