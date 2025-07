Investire in argento oggi conviene ancora ma non a tutti

L’ argento torna protagonista sui mercati finanziari: dopo anni di relativa quiete, il metallo prezioso ha toccato livelli che non si vedevano dal 2011. E la domanda che ci si pone è: conviene comprare argento oggi? Sul mercato spot di Londra l’argento ha raggiunto 39,13 dollari l’oncia, mentre al Comex di New York ha sfiorato quota 40. Una corsa alimentata da una combinazione di fattori: tensioni geopolitiche, squilibri di offerta e domanda e soprattutto l’effetto domino dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Come i dazi di Trump spingono l’argento. Con i suoi dazi, Donald Trump ha involontariamente dato un boost all’argento dal momento che più o meno un quarto della sua produzione mondiale proviene dal Messico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Investire in argento oggi conviene ancora, ma non a tutti

In questa notizia si parla di: argento - conviene - investire - tutti

CIFRE ALLA MANO: L’ARGENTO VERSO LA SUA ETA’ DELL’ORO CON DAVIDE G. PORRO Vai su Facebook

Investire in argento oggi conviene ancora, ma non a tutti; Investire in Argento: La Guida Completa per il 2025; Oro e Argento: conviene comprare ed investire?.

Investire in argento oggi conviene ancora, ma non a tutti - Le quotazioni dell’argento hanno raggiunto il picco massimo da 14 anni. quifinanza.it scrive

Investire in argento è meglio (anche dell'oro): sei possibilità - Investire in argento è meglio (anche dell'oro): sei possibilità. Da ilgiornale.it