Wp-FTTrump | Perchè non colpite Mosca?

Perchè non colpite Mosca?

14.25 Il Washington Post ha riportato una conversazione che si sarebbe tenuta tra il presidente Usa e quello ucraino nella quale Trump avrebbe chiesto a Zelesky:"Perché non avete colpito Mosca?" E Zelensky avrebbe risposto: "Possiamo farlo se ci fornite le armi". E Trump avrebbe affermato che l'Ucraina deve esercitare maggiore pressione su Putin non solo su Mosca ma pure S.Pietroburgo Anche il Financial Times riposrta questa conversazione che sarebbe avvenuta il 4 luglio all'indomani della telefonata di Trump a Putin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky sente Trump: "Pronti a tregua di 30 giorni da oggi" | Mosca: gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua - Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Trump: "Subito le trattative Kiev-Mosca - 20.00 "La Russia e l'Ucraina inizieranno immediatamente le trattative verso un cessate il fuoco e,ancora più importante,per la fine della guerra".

Trump rimanda le armi a Kiev: "Putin dice stronzate, ha già ucciso troppe persone". E rievoca le sanzioni a Mosca. Vai su Facebook

