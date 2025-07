Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino | l' ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni

Quasi 6 milioni di spettatori hanno assistito alla storica finale di Wimbledon, supportando a distanza Jannik Sinner. Un'impresa storica e un record televisivo, ma fisicamente, il campione ha potuto contare sulla sola presenza della sua famiglia e dell'ambasciatore italiano a Londra, Inigo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

"Giù le mani dalle Nitto Atp Finals di Torino": l'ira di Matteo Renzi dopo la finale di Wimbledon disertata dalle istituzioni - Al centro del dibattito c'è la gestione delle Atp Finals di Torino, ma la chiave di lettura è politica ... torinotoday.it scrive

Istituzioni assenti a Wimbledon e scoppia il caso delle Finals: l’Atp potrebbe rivedere l’accordo - legge punta a cambiare la governance per “curare ogni attività organizzativa ed esecutiva dell’evento” ... Lo riporta repubblica.it