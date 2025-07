Altro terzino altra beffa | la Juventus fa lo sgambetto ad Allegri

Per il Milan il mercato dei terzini è diventato un ginepraio: tra trattative che si complicano e sorpassi subiti, adesso anche la Juventus prova a infilarsi Il Milan sta vivendo un momento particolare del suo mercato, soprattutto per ciò che concerne la difesa. Cercano un esterno destro e uno sinistro, ma intanto si sono giĂ bruciati qualche occasione interessante. E con l’addio di Theo Hernandez, la situazione sulle corsie è diventata ancora piĂą urgente. Da giorni si lavora su diversi nomi, ma i colpi restano chiusi nel cassetto. GuĂ©la DouĂ© dello Strasburgo è il preferito di Tare. Il Milan ha giĂ fatto una prima mossa da 18 milioni, rispedita al mittente: i francesi ne vogliono almeno 22. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Altro terzino, altra beffa: la Juventus fa lo sgambetto ad Allegri

In questa notizia si parla di: juventus - altro - terzino - altra

Cantore al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Abbiamo festeggiato a sufficienza, adesso cercheremo di conquistare un altro trofeo. Scudetto, premio di migliore attaccante, lo Stadium: vi dico tutto» - di Redazione JuventusNews24 Sofia Cantore ha parlato a margine del lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: le dichiarazioni dell’attaccante bianconera.

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: è ufficiale il nuovo ruolo nella società nerazzurra.

Sabatini: "Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro" - Walter Sabatini a tutto campo: dalla stagione del Milan a quella della Juventus, passando per il futuro dei due club.

#Juve, #MirkoDiNatale: ? Nella giornata odierna sono previsti nuovi contatti tra la #Juventus e lo #Sporting per #AlbertoCosta (21). I portoghesi, alla ricerca di un terzino, con la definizione della cessione di #Gyökeres all'#Arsenal sono ora in possesso del Vai su Facebook

Calciomercato Juve: Osimhen risale, David aspetta e intanto si risparmiano 6 milioni; Cambiaso al Manchester City, si può spendere così tanto per un terzino? Perché la Juventus perde un…; Juventus, è caos infortuni: i nuovi stop, i tempi più lunghi di recupero e la gestione.

Juve, no allo Sporting per Alberto Costa: decisivo Tudor che ci punta - Dal Portogallo infatti, danno come praticamente chiusa la pista che porta il terzino portoghese allo Sporting Lisbona. Riporta informazione.it

Moruzzi Juve, esercitata l’opzione di riacquisto per il terzino classe 2004. Futuro però ancora da decidere: tutti i dettagli - Futuro però ancora da decidere: tutti i dettagli e le ultimissime novità Come appreso da Juventusnews24, la Juve ha esercit ... Come scrive juventusnews24.com