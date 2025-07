Frosinone XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica | programma e ospiti della settimana

Seconda settimana di gara e di ospiti d’eccezione per l’ XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – CittĂ di Frosinone, in piazza Turriziani a partire dalle 21. L’evento, che sarĂ presentato come di consueto da Mary Segneri con Paolo Colasanti al prefestival, è organizzato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - edizione - festival - nazionale

Frosinone, terza edizione per Ballaciò - Frosinone si prepara ad accogliere la terza edizione di Ballaciò. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale mediante l’assessorato alla cultura e al turismo di Simona Geralico, in collaborazione con la Pro loco, si terrà alla Villa Comunale il 14 e il 15 giugno.

GIOVEDÌ 10 LUGLIO XI^ edizione del Festival Nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone! Questa sera: Gabriele Amendola – Conservatorio di SALERNO “G. Martucci” IBuca – Conservatorio di PESCARA L. D’Annunzio Martin Vai su Facebook

Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana.; Festival Nazionale dello Sport Raccontato; Festival Nazionale dei Conservatori di Frosinone.

Al via l’XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica - Tutto pronto per la nuova edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone in partenza questa sera alle 21 in piazza Turriziani, nel cuore del centro storico di Frosinon ... Si legge su ciociariaoggi.it

Festival nazionale dei conservatori di musica, si parte questa sera: il 27 luglio la finale - Prenderà il via questa sera, 9 luglio, la nuova edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica – Città di Frosinone. informazione.it scrive