Verso il voto regionale Petrucci Fdi | Giani ostaggio del correntismo del Pd

FIRENZE – “Giani ostaggio del correntismo del Pd”. A dirlo è Gianni Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore toscano. “Non sono solito commentare ciò che succede in casa d’altri – dice – ma le ultime settimane e quello che è emerso dall’incontro tra la segretaria del Pd e il governatore Giani non può essere solo osservato passivamente. Se il presidente uscente sarĂ confermato candidato governatore del campo largo, dovrĂ sottostare ai diktat del suo partito o meglio ai diktat della corrente che ora guida il Pd. Sarebbe una replica degli ultimi due anni di governo Giani in cui la maggioranza ha preferito portare avanti battaglie squisitamente ideologiche e non di competenza regionale, anzichĂ© affrontare temi veri come le infrastrutture (da Darsena Europa alla FiPiLi) o la necessaria riforma del nostro sistema sanitario”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

