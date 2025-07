Utile e ricavi in rialzo per BlackRock asset a 12.000 miliardi

BlackRock è la prima società di gestione con un patrimonio di 12.000 miliardi. Gli asset del colosso hanno infatti raggiunto i 12.530 miliardi nel secondo trimestre, spinti dai massimi storici toccati dalle azioni americane e dai 68 miliardi di dollari di afflussi netti da parte dei clienti. L'utile netto è salito del 6,5% a 1,59 miliardi su ricavi in aumento del 13% a 5,42 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Utile e ricavi in rialzo per BlackRock, asset a 12.000 miliardi

