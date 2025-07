Migranti salvati in mare da nave Humanity 1 | sbarco a Brindisi tra loro donne e minori

BRINDISI -¬†Nella mattinata di oggi, marted√¨ 15 luglio,¬†alle ore 9.30, la nave di soccorso¬†Humanity¬†1, gestita dalla Ong¬†Sos¬†Humanity, dopo quattro¬†giorni di navigazione,¬†ha attraccato a Brindisi, presso la banchina di Sant‚ÄôApollinare, con 26 persone a bordo salvate in mare. Si tratta¬†di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: brindisi - mare - nave - migranti

Coppa Forte a Mare: il Para Sailing Brindisi conquista il primo posto - BRINDISI ‚Äď √ą il team di casa a brillare nella 2¬™ edizione della Coppa Forte a Mare, che si √® svolta il 26 e 27 aprile presso il Marina di Brindisi.

Qualit√† del mare: in Puglia acque ‚Äúeccellenti‚ÄĚ, a Brindisi 88 tratti balneabili - BRINDISI -¬†La Puglia si conferma regina indiscussa delle acque di balneazione in Italia, conquistando per il quinto anno consecutivo il primato nazionale con il 99,7% delle acque classificate come "eccellenti".

Brindisi, 18enne scomparsa da venerdì: si cerca via terra e via mare - Ricerche a tappeto nell'area della provincia di Brindisi per trovare la ragazza di origini ucraine, scomparsa lo scorso venerdì pomeriggio dal villaggio turistico di Carovigno dove stava svolgendo uno stage curriculare.

40 migranti sono stati trasferiti dall’Italia al CPR di Gjader, in Albania; A Brindisi in arrivo la Sea Watch 5 con 53 migranti; Migranti, nave Libra arrivata in Albania con 40 persone a bordo. Era salpata da Brindisi.

Migranti, la Consulta sul decreto Piantedosi: fermo navi legittimo. Ma non a costo dei diritti umani - Ma "non è vincolante un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e non ne può essere sa ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Migranti, la Consulta: «Salvare vite è un dovere, ma il fermo delle navi è lecito» - Riguardo alle disposizioni sul fermo di una nave, la norma che punisce chi non osserva le richieste di informazioni e le indicazioni delle autorità è in linea con la Costituzione e ... Secondo msn.com