Al via i campi estivi nei terreni confiscati alla mafia | 21 ragazzi andranno a Corleone

Tutto pronto per la tredicesima edizione dei campi estivi nei territori confiscati alla mafia in Sicilia. Domani, mercoledì 16 luglio, 21 ragazzi dall’età media di 19 anni partiranno da Trento per arrivare a Corleone. Qui vivranno un’esperienza di volontariato presso i campi che ora sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dagli scontrini uno sconto per i campi estivi - Un’iniziativa che coinvolge la comunità e i commercianti di Ozzano prende il via in questi giorni: ’Uno scontrino per i campi estivi’.

Campi estivi, tariffe più costose. Bucci: "È una scelta sbagliata. Penalizza bambini e famiglie" - SANTA CROCE Le tariffe dei campi estivi quest’anno subiranno aumenti fino al 25%. A renderlo noto è Mariangela Bucci, capogruppo dell’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale Insieme per Santa Croce.

Campi estivi: appuntamento a Castro con Rise Up! organizzati da EMERGENCY per giovani - Un’esperienza formativa e umana per creare una comunità consapevole: due settimane tra luglio e agosto con incontri, laboratori e confronto per immaginare insieme un futuro senza guerre né confini

I campi estivi nei terreni confiscati alla mafia: si parte il 16 luglio. Gerosa. “I nostri giovani devono crescere sapendo che la legalità va presidiata e coltivata” Vai su X

