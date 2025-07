I tesori del Canyon di Caprera santuario dei cetacei al largo della Sardegna | le magnifiche immagini

A Nord-Est della Sardegna, nel cuore del Mediterraneo, si trova il Canyon di Caprera, un hotspot per la biodiversitĂ dove è possibile incontrare sette delle otto specie di cetacei che vivono nel Mare Nostrum. Fanpage.it ha contattato uno dei ricercatori che ha condotto un importante studio nell'area, svelando i tesori e le fragilitĂ di questo luogo così prezioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sapevate che al largo della Sardegna esiste un paradiso segreto per le balene? Si chiama Canyon di Caprera, un luogo dove 8 specie diverse di cetacei, compreso il rarozifio e la maestosa balenottera, trovano un rifugio sicuro per nutrirsi, socializzare e

