Ciclista 16enne investito a Villafranca la polizia locale cerca testimoni

La polizia locale di Villafranca è alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all'incidente stradale avvenuto sabato scorso, 12 luglio, verso le 21.15 in Via Postumia all'altezza dell'attraversamento pedonale al civico 57, nel quale è rimasto ferito un ragazzo di 16 anni. Dalle prime. 🔗 Leggi su Veronasera.it

