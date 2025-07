Donald Trump la telefonata a Zelensky | Colpire Mosca e San Pietroburgo

Il 4 luglio scorso, mentre negli Stati Uniti si celebrava l’Independence Day, Donald Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il presidente degli Stati Uniti avrebbe incoraggiato in privato l’Ucraina a intensificare gli attacchi in profonditĂ nel territorio russo, ipotizzando anche raid su Mosca e San Pietroburgo. "Volodymyr, potete colpire Mosca? E anche San Pietroburgo? ", avrebbe chiesto Trump durante la conversazione, secondo due fonti informate. Zelensky avrebbe risposto senza esitazioni: "Assolutamente. Possiamo, se ci date le armi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donald Trump, la telefonata a Zelensky: "Colpire Mosca e San Pietroburgo"

In questa notizia si parla di: trump - mosca - pietroburgo - donald

Zelensky sente Trump: "Pronti a tregua di 30 giorni da oggi" | Mosca: gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua - Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Trump: "Subito le trattative Kiev-Mosca - 20.00 "La Russia e l'Ucraina inizieranno immediatamente le trattative verso un cessate il fuoco e,ancora piĂą importante,per la fine della guerra".

Il presidente statunitense ha ribadito la sua «delusione» nei confronti di Mosca Vai su Facebook

Ucraina, «Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo»; Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa; Media Usa, Trump a Zelensky: Perché non avete colpito Mosca?.

Trump ha proposto a Kiev di colpire Mosca e San Pietroburgo: lo scoop dei media Usa - “Serve far sentire lai russi il dolore”, avrebbe detto il presidente Usa, che ora valuterebbe anche l’invio di ... Riporta msn.com

Ft: Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca. Una strategia per aumentare la pressione sul Cremlino? - Secondo quanto riportato dal Financial Times, durante la conversazione tra i due leader avvenuta il 4 luglio il presidente Usa avrebbe domandato direttamente a Zelensky se l’Ucraina fosse in grado di ... Come scrive msn.com