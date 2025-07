Dazi Assofond | Ulteriore colpo a nostra industria necessaria azione coordinata a livello Ue

(Adnkronos) – "Un dazio generalizzato al 30% su tutti i prodotti europei esportati negli Usa rappresenta un ulteriore colpo per la nostra industria, di fronte al quale è necessaria una forte presa di coscienza e un'azione coordinata a livello europeo per tutelare il tessuto produttivo continentale". A sottolinearlo all'AdnkronosLabitalia è Fabio Zanardi, presidente di Assofond, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: assofond - ulteriore - colpo - nostra

Dazi, Assofond: Ulteriore colpo a nostra industria, necessaria azione coordinata a livello Ue; Dazi, Zanardi (Assofond): Raddoppio su acciaio e alluminio forte colpo a commercio internazionale; Dazi, Zanardi (Assofond): Raddoppio su acciaio e alluminio forte colpo a commercio internazionale.

Dazi, Assofond: "Ulteriore colpo a nostra industria, necessaria azione coordinata a livello Ue" - Il presidente Zanardi: 'Molto preoccupati di una possibile invasione di fusioni provenienti dal Far East sul mercato europeo, con prodotti che, deviati dal mercato americano, potrebbero riversarsi in ... Come scrive msn.com

Assofond, stretta fra dazi e costi energia industria ... - Adnkronos - (come l'automotive), che potrebbero ridurre ulteriormente la domanda di fusioni italiane. Riporta adnkronos.com