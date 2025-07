Alberto Trentini Don Ciotti | Chi ha responsabilità non perda tempo Silenzio assordante

“L’essere impegnato per i diritti umani non può trasformarsi in una condanna e in una colpa”. Così Don Ciotti su Alberto Trentini, il cooperante in carcere da 8 mesi in Venezuela, durante il presidio davanti al tribunale piazzale Clodio a Roma dove oggi è in programma l’udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, avvenuto al Cairo nel 2016. “ Per Giulio Regeni, per Mario Paciolla, non siamo arrivati in tempo, per loro chiediamo verità e giustizia per la loro morte. Per Alberto siamo in tempo per chiedere rispetto per la sua vita, la libertà e la dignità. Stiamo perdendo tempo, chiediamo a chi ha responsabilità di non perdere tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

