Sono furibondi non sopportano più avere i turisti tra i piedi La rabbia dei giapponesi contro l’overtourism | ecco cosa sta accadendo

Sono furibondi non sopportano più avere i turisti tra i piedi La rabbia dei giapponesi contro l'overtourism

L’ overtourism in Giappone sembra diventato un problema. In un lungo articolo pubblicato dal Post, a firma Elena D’Onofrio, viene rilevato quello che, prima o poi, doveva accadere: i giapponesi non sopportano avere tra i piedi i turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Memori di esperienze di overtourism create artificialmente dalle amministrazioni pubbliche come in Italia (vedi il caso di Bologna, diventata improvvisamente il regno dei trolley, sandali e pantaloncini corti ben oltre le capacitĂ ricettive) quando sentiamo gli abitanti del Sol Levante lamentarsi il rimescolamento di milioni di persone che nulla hanno a che fare con i loro luoghi, le loro tradizioni, i loro ritmi di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono furibondi, non sopportano piĂą avere i turisti tra i piedi”. La rabbia dei giapponesi contro l’overtourism: ecco cosa sta accadendo

