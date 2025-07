Cina | Zhejiang scuola guida introduce insegnamento con IA

Allievi si esercitano alla guida con simulatori di guida al chiuso presso la scuola guida Xinlong di Dongyang, nella provincia orientale cinese di Zhejiang, il 2 luglio 2025. La scuola guida ha introdotto un sistema di insegnamento assistito dall'intelligenza artificiale (IA), che comprende veicoli di addestramento guidati dall'intelligenza artificiale, simulatori di guida al chiuso e un sistema di gestione dei dati alimentato dall'intelligenza artificiale. Dotato di 16 radar a bordo del veicolo e di un sistema di assistenza visiva, ogni veicolo di addestramento guidato dall'intelligenza artificiale funge da alternativa intelligente all'allenatore di guida, fornendo una guida completa e sicura agli allievi.

