Il Manchester City ha firmato un nuovo contratto con Puma del valore di almeno 1 miliardo di sterline (1,152 miliari di euro). L’accordo da 100 milioni all’anno è valido fino al 2035 e rappresenta un netto aumento rispetto al precedente accordo da 65 milioni all’anno con il produttore tedesco di kit, valido fino al 2029. Il Manchester City paperone della Premier League. Il Guardian scrive: “Si ritiene che il contratto sia il primo da 1 miliardo di sterline nel calcio inglese e un record annuale per un club della Premier League anche se in questa stagione Pep Guardiola non è che abbia brillato. Nel luglio 2023, il Manchester United ha siglato un contratto decennale con Adidas del valore di circa 900 milioni di sterline, e quattro mesi fa il Liverpool ha stipulato un accordo pluriennale con Adidas del valore stimato di 60 milioni di sterline a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Puma e Manchester City, un rinnovo da 1 miliardo di sterline (Guardian)