Quella speranza di ottenere nuove informazioni o anche solo dettagli utili per far luce sul misterioso caso di Villa Pamphili, è stata spezzata. PerchĂ© non è stata pronunciata neanche una parola da cui poter intuire anche solo l’indole del presunto killer di Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. Anzi, è stato confermato il timore che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili interrogato a Rebibbia non risponde al Gip