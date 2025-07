Fine vita Cappato | oltre 74mila firme per legalizzare l’eutanasia

Roma, 15 lug. (askanews) – L’Associazione Luca Coscioni ha depositato questa mattina in Senato le 74.039 firme raccolte sulla proposta di legge di iniziative popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l’eutanasia attiva. 57.000 le firme raccolte online in due settimane e 17.039 quelle raccolte ai tavoli organizzati dagli attivisti dell’Associazione in tutta Italia. L’obiettivo della proposta di legge dell’Associazione Luca Coscioni è disciplinare le condizioni e le procedure per richiedere assistenza per porre fine volontariamente alla propria vita, anche con l’aiuto attivo del personale sanitario, nel rispetto della dignitĂ umana e dell’autodeterminazione, eliminando l’attuale discriminazione tra persone malate dipendenti e non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale: per poter accedere alla morte volontaria assistita si prevede che la persona debba essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una condizione o patologia irreversibile o da una patologia con una prognosi infausta a breve termine, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: firme - fine - vita - legalizzare

Fine vita, parte la raccolta firme: "Libertà di scelta con Laura Santi" - Anche la città dell’acciaio è pronta a mobilitarsi per il fine vita, a fianco della giornalista perugina Laura Santi, affetta da sclerosi multipla progressiva.

Fine vita, via alla raccolta firme per la legge regionale -  “Non si può tollerare che una persona in condizioni irreversibili di sofferenza insopportabile, sia tenuta mesi, addirittura anni in attesa di una risposta alla richiesta di aiuto a morire senza soffrire”.

Fine vita: "Liberi subito con Laura Santi", la raccolta firme parte da Terni - Terni, 6 maggio 2025 -  Suicidio assistito, un ulteriore passo avanti: giovedì 15 maggio Marco Cappato (associazione Luca Coscioni) sarà a Terni per il lancio della campagna “ Liberi subito con Laura Santi”.

Fine vita, #Cappato: oltre 74mila firme per legalizzare l’eutanasia Vai su X

“Il tema della vita e della morte fa paura a tutti, sono 33 anni e 5 mesi che ne sento parlare”. Sono le parole di Beppino Englaro, padre di Eluana che, dopo un incidente, è rimasta in stato vegetativo per 17 anni prima che i genitori riuscissero a ottenere l’interru Vai su Facebook

Fine vita, Cappato: oltre 74mila firme per legalizzare l'eutanasia; Al via la raccolta firme della proposta di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di Fine vita; Sulle orme di Eluana: raccolta firme per legalizzare l’eutanasia e le scelte di fine vita.

Fine vita, Cappato: oltre 74mila firme per legalizzare l'eutanasia - L'Associazione Luca Coscioni ha depositato questa mattina in Senato le 74. Si legge su notizie.tiscali.it

Fine vita, Cappato raccoglie firme su pdl popolare: sì a eutanasia in Ssn - L'associazione Luca Coscioni presenterà domani in Senato una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, ... Segnala lopinionista.it