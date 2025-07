Non va più in onda Rai stop alla serie dopo sei stagioni e tanti applausi

Dopo sei stagioni di successo e una lunga scia di consensi da parte di pubblico e critica, arriva una pausa inaspettata per una delle serie televisive italiane piĂą amate degli ultimi anni. Un programma dal tono cupo e originale, capace di distinguersi nel panorama narrativo nazionale, si prende una pausa dalle scene. La notizia, circolata nelle scorse ore, ha generato reazioni contrastanti tra gli spettatori affezionati, alimentando ipotesi, allarmismi e anche qualche voce infondata.

Pronti a tornare a Catania con il vicequestore Vanina? In attesa della seconda stagione, stasera su Canale 5 va in onda "Il re del gelato", primo episodio della serie ambientata all’ombra dell’Etna e già acclamata da pubblico e critica. Protagonista è #GiusyB Vai su Facebook

