Una di queste videocassette vale fino a 10.000 euro, scopri se è a casa! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Se possedete ancora delle videocassette, non buttatele nella pattumiera. Alcune valgono molti soldi. scopritelo con noi. Quali VHS Disney possono valere una fortuna?Se siete degli anni ’80 ed inizio degli anni ’90, molti di voi avrete passato interi pomeriggi a vedere e rivedere le videocassette soprattutto della Walt Disney. Qualche anno fa, le videocassette hanno fatto posto al digitale, prima con i DVD e poi con i Blu Ray. Ma se non le avete ancora buttate, non fatelo potrebbero valere molti soldi. Le nuove generazioni forse non sanno neanche cosa sono le VHS: la loro qualità d’immagine è senza dubbio molto inferiore a quella del Dvd. I classici Disney, come del resto però anche le versioni più “vecchie” di film, possono arrivare a valere molto. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Se possedete ancora delle, non buttatele nella pattumiera. Alcune valgono molti soldi.telo con noi. Quali VHS Disney possonore una fortuna?Se siete degli anni ’80 ed inizio degli anni ’90, molti di voi avrete passato interi pomeriggi a vedere e rivedere lesoprattutto della Walt Disney. Qualche anno fa, lehanno fatto posto al digitale, prima con i DVD e poi con i Blu Ray. Ma se non le avete ancora buttate, non fatelo potrebberore molti soldi. Le nuove generazioni forse non sanno neanche cosa sono le VHS: la loro qualità d’immagine è senza dubbio molto inferiore a quella del Dvd. I classici Disney, come del resto però anche le versioni più “vecchie” di film, possono arrivare are molto. ...

ladyonorato : Continuare a vaccinare ragazzi e bambini dopo queste morti significa solo una cosa: zero interesse per la vita uman… - Mov5Stelle : La nostra portavoce alla Camera @Iolandadstasio è stata vittima di una aggressione, a lei e a tutte le vittime di… - RaiTre : 'Questa è una discarica a cielo aperto, si parla di transizione ecologica e poi le persone vivono in queste condizi… - mammabatik : @matteorenzi veramente ritirano quelli di 10 anni fa, perchè non in regola, chi c'era 10 anni fa? non ti vantare de… - ziaiaia3 : RT @10Thelionking: Dai bambini si possono imparare molte cose, una di queste è come essere dolci. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una queste Google Assistant, come sfruttare al meglio l'assistente virtuale su smartphone ...di controllare il vostro calendario Chiedere a Google Assistant d'impostare un timer oppure una ...Chiedere a Google Assistant d'inviare un messaggio a un vostro contatto (anche su WhatsApp!) Queste ...

WhatsApp, ecco le novità in arrivo su iPhone: nuovi fumetti e timer per i messaggi effimeri ...WABetaInfo ha elencato alcune delle novità presenti e fra queste troviamo nuove feature per i Disappearing Messages e che delineano in maniera precisa come funzioneranno. Fra le novità anche una ...

Le maschere dei vizi e i volti degli incapaci ilGiornale.it Yasmina Reza, la letteratura è esplorazione dell'essere umano ?"Non ho niente da dire al di fuori del mio lavoro di narratrice. Non possiedo opinioni particolarmente acute su alcun argomento e il mondo per me rimane un enigma. E' proprio questa, d'altronde, la r ...

spinta su hi-tech e clienti» Giuliani (ad): le reti restano distinte. Chiesta la licenza bancaria. Consolidamenti? Nel settore assicurativo tutti guardano a nuove aggregazioni ...

...di controllare il vostro calendario Chiedere a Google Assistant d'impostare un timer oppure...Chiedere a Google Assistant d'inviare un messaggio a un vostro contatto (anche su WhatsApp!)......WABetaInfo ha elencato alcune delle novità presenti e fratroviamo nuove feature per i Disappearing Messages e che delineano in maniera precisa come funzioneranno. Fra le novità anche...?"Non ho niente da dire al di fuori del mio lavoro di narratrice. Non possiedo opinioni particolarmente acute su alcun argomento e il mondo per me rimane un enigma. E' proprio questa, d'altronde, la r ...Giuliani (ad): le reti restano distinte. Chiesta la licenza bancaria. Consolidamenti? Nel settore assicurativo tutti guardano a nuove aggregazioni ...