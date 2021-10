Un fulmine ha sterminato un gregge di capre in via di estinzione (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI- Un intero gregge di capre - 47 animali - è stato folgorato durante un temporale sulle montagne massesi. Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando un'ondata di maltempo ha investito la costa apuana. La scarica elettrica non ha lasciato scampo al gregge di Rolando Alberti, giovane pastore molto conosciuto per i suoi formaggi che produce in un caseificio di transumanza seguendo la tradizione pastorizia. Alberti alleva la capra apuana, una delle razze considerate in via di estinzione. L'allevamento, e la produzione di formaggi caprini, destinati alla vendita diretta, sono l'unica fonte di sostentamento del giovane pastore. Secondo una stima ogni anno almeno 10.000 capi nel mondo vengono colpiti da fulmini con effetti che vanno dalla morte a scottature, lesioni di organi interni. "È una casistica sicuramente non molto frequente, ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI- Un interodi- 47 animali - è stato folgorato durante un temporale sulle montagne massesi. Il fatto risale ad alcuni giorni fa, quando un'ondata di maltempo ha investito la costa apuana. La scarica elettrica non ha lasciato scampo aldi Rolando Alberti, giovane pastore molto conosciuto per i suoi formaggi che produce in un caseificio di transumanza seguendo la tradizione pastorizia. Alberti alleva la capra apuana, una delle razze considerate in via di estinzione. L'allevamento, e la produzione di formaggi caprini, destinati alla vendita diretta, sono l'unica fonte di sostentamento del giovane pastore. Secondo una stima ogni anno almeno 10.000 capi nel mondo vengono colpiti da fulmini con effetti che vanno dalla morte a scottature, lesioni di organi interni. "È una casistica sicuramente non molto frequente, ...

