Simest | Salzano | digitalizzazione e transizione green sfide per una ripresa duratura

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – “L’Italia sta vincendo una grande sfida, quella dellaeconomica post pandemica. Grazie agli sforzi del governo e a quelli dell’imprenditoria che sta scommettendo sul Sistema Italia il PIL quest’anno crescerà del 6%”. Lo ha dichiarato Pasquale, presidente di, all’evento “Made In Italy” organizzato dal Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTg24. “Affinché lasiaperò le imprese devono essere pronte a fronteggiare duecomplesse: quelle dellae quella della”. Questesono immediate, e le risorse messe in campo dal Next Generation EU e dal PNRR rende possibile affrontarle e soprattutto vincerle”, ha aggiunto. “Il PNRR dedica ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simest Salzano

Teleborsa

Lo ha dichiarato Pasquale, presidente di, all'evento "Made In Italy" organizzato dal Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTg24. "Affinché la ripresa sia duratura però le imprese devono ...Lo ha detto il presidente di, Pasqualeall'evento sul futuro del Made in Italy organizzato dal Sole24Ore, Sky e Financial Times."Siamo tra i primi soggetti in Italia ad implementare il ...(Teleborsa) - "L'Italia sta vincendo una grande sfida, quella della ripresa economica post pandemica. Grazie agli sforzi del governo e a quelli dell'imprenditoria che sta scommettendo sul ...Tre giorni no stop organizzati da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24, per promuovere l'economia italiana dopo la pandemia.