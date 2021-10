Se sei sposata e voti nel nome del marito (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo schematismo patriarcale si annuncia già dai colori. Entro al seggio, quasi vuoto, e noto che il banco delle donne, come i gessetti sulla lavagna, separano donne da uomini con relativi colori che, guarda caso, sono rosa e azzurro. «Applicate ancora questa divisione?» domando agli e alle scrutatrici che faticano a capire. «Beh ma è per comodità», dice il presidente. «Capisco – rispondo – ma perché non ci assegnate, che so, un verde o un giallo?». Silenzio. Quando cercano il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo schematismo patriarcale si annuncia già dai colori. Entro al seggio, quasi vuoto, e noto che il banco delle donne, come i gessetti sulla lavagna, separano donne da uomini con relativi colori che, guarda caso, sono rosa e azzurro. «Applicate ancora questa divisione?» domando agli e alle scrutatrici che faticano a capire. «Beh ma è per comodità», dice il presidente. «Capisco – rispondo – ma perché non ci assegnate, che so, un verde o un giallo?». Silenzio. Quando cercano il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

