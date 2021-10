Samantha Cristoforetti | l’astronauta italiana anche in versione Barbie

Advertising

RaiNews : AstroSamantha: 'A volte le piccole cose possono piantare i semi di grandi sogni' - varesenews : Arriva “Barbie Samantha Cristoforetti” per incoraggiare le bambine allo spazio - gianfrancogoria : RT @RaiNews: AstroSamantha: 'A volte le piccole cose possono piantare i semi di grandi sogni' - lifestyleblogit : Spazio, Samantha Cristoforetti diventa una Barbie - - tiztweets : RT @AngeloTani: Che bella. “E' arrivata #Barbie @AstroSamantha e insieme alla bambola un progetto con ESA per continuare a ispirare le bam… -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Cristoforetti

Durante la "Settimana mondiale dello spazio", Barbie collaborerà con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e la sua unica astronauta europea attiva,, per celebrare 'Women in Space'/" Donne nello Spazio" e ispirare le bambine di tutto il mondo a considerare il campo STEM come una valida opzione di carriera. Parte dei proventi ...Già prima di iscriversi alla facoltà di Fisica all'università di Torino, questa 22enne aveva la passione per le stelle : alle medie ha intervistatoe chiacchierato via Skype ...È il motto della nostra “modella per un giorno” di questa settimana: Linda Raimondo. Ha 22 anni, studia Fisica e vuole diventare astronauta. Intanto scrive libri e conduce programmi tv sullo spazio. E ...Donne e lavoro si conferma un tema al centro caro a Mattel, ora disponibile in tutti i negozio la Barbie Samantha Cristoforetti.