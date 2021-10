Salute, da Iss un algoritmo per calcolare il rischio cardiovascolare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stimare le probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o ictus? Ora è possibile, anche grazie ad un sistema di calcolo basato su un algoritmo messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute (www.alleatiperlaSalute.it ), il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, che dedica un approfondimento ai fattori di rischio per la Salute del cuore, fattori modificabili (su cui si può intervenire grazie a buoni comportamenti e misure di prevenzione: ipertensione arteriosa; fumo; diabete; iperlipidemia; obesità; sedentarietà fisica; dieta / abuso di bevande alcoliche; contraccettivi orali / terapie ormonali) e non modificabili (sesso, età, razza e familiarità). Esistono strumenti – si legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stimare le probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o ictus? Ora è possibile, anche grazie ad un sistema di calcolo basato su unmesso a punto dall’Istituto Superiore di Sanità. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la(www.alleatiperla.it ), il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, che dedica un approfondimento ai fattori diper ladel cuore, fattori modificabili (su cui si può intervenire grazie a buoni comportamenti e misure di prevenzione: ipertensione arteriosa; fumo; diabete; iperlipidemia; obesità; sedentarietà fisica; dieta / abuso di bevande alcoliche; contraccettivi orali / terapie ormonali) e non modificabili (sesso, età, razza e familiarità). Esistono strumenti – si legge ...

MinisteroSalute : #GiornatadellePersoneAnziane: una popolazione in crescita e con aumentati bisogni. Leggi il rapporto di Passi d'Ar… - Medical_Mei : Covid, Iss: nelle Rsa crollo di morti grazie a vaccini - italiaserait : Salute, da Iss un algoritmo per calcolare il rischio cardiovascolare - consumatorirt : RT @MinisteroSalute: #GiornatadellePersoneAnziane: una popolazione in crescita e con aumentati bisogni. Leggi il rapporto di Passi d'Argen… - ClaudeTadolti : @Bobangel101 @GiulioMarini2 Non inventi sciocchezze. Sito ufficiale ISS/Ministero della Salute:… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute Iss Salute, da Iss un algoritmo per calcolare il rischio cardiovascolare Esistono strumenti - si legge nell'articolo - che permettono di calcolare il rischio per la salute ... Il calcolo è basato su un algoritmo studiato dall'Iss per stimare la probabilità di andare incontro ...

Aperte le prenotazioni per terza dose vaccino a over 80, si farà con l'antinfluenzale ... il vicegovernatore informa che vista la circolare del ministero della Salute dello scorso 2 ... il caso in Fvg Il Fvg classificato a basso rischio dall'Iss, zona bianca sempre più salda La pandemia ...

Salute, da Iss un algoritmo per calcolare il rischio cardiovascolare Adnkronos Salute, da Iss un algoritmo per calcolare il rischio cardiovascolare Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Stimare le probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o ictus? Ora è possibile, anche grazie ad un sistema di calcolo basato su un algoritmo messo a ...

Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 ottobre Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, con dati, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione ...

Esistono strumenti - si legge nell'articolo - che permettono di calcolare il rischio per la... Il calcolo è basato su un algoritmo studiato dall'per stimare la probabilità di andare incontro ...... il vicegovernatore informa che vista la circolare del ministero delladello scorso 2 ... il caso in Fvg Il Fvg classificato a basso rischio dall', zona bianca sempre più salda La pandemia ...Roma, 4 ott. (Adnkronos Salute) - Stimare le probabilità di andare incontro a un infarto del miocardio o ictus? Ora è possibile, anche grazie ad un sistema di calcolo basato su un algoritmo messo a ...Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, con dati, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione ...