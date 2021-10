Restomod - Testarossa by Officine Fioravanti | anni 80 | oggi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La Ferrarientra nel nuovo millennio grazie alle. La supercar degliOttanta, di cui vi proponiamo anche la storia e la Prova su strada originale, fa un salto temporale conservando l'estetica del suo tempo ma concedendosi tanti vezzi tecnologici. Il 12 cilindri - sempre abbinato a un cambio manuale con trazione posteriore - oltrepassa i 500 CV toccando i 9.000 giri/min, mentre il peso scende di 130 kg per raggiungere prestazioni impensabili per il secolo scorso. Per quanto riguarda i volumi di produzione,non pone limiti: saranno realizzate tantequante ne richiederà il mercato. Fedele al passato. Il progetto disi basa su un esemplare della prima serie delladel 1984, quella ...

Advertising

Luca_Zunino : La Testarossa di Officine Fioravanti, un restomod estremamente rispettoso delle linee firmate Pininfarina.… - infoiteconomia : Ferrari Testarossa, restomod di Fioravanti tra storia e modernità - infoitscienza : Restomod Ferrari Testarossa: dagli anni '80 con furore grazie a Officine Fioravanti - GQitalia : Ti piace? - AUTOilmensile : #Ferrari Testarossa, restomod di #Fioravanti tra storia e modernità -

Ultime Notizie dalla rete : Restomod Testarossa

È stata presentata ieri al porto di La Spezia la Ferrariby Officine Fioravanti, unbasato su un esemplare della prima serie (1984), nota agli appassionati per il singolo specchietto retrovisore a sinistra e il monodado per il fissaggio ...Ildella Ferraridi Officine Fioravanti utilizza come base unaprima serie del 1984 ovvero la Ferraricaratterizzata dal singolo retrovisore esterno montato ...Grazie a Officine Fioravanti ritorna in chiave moderna la Ferrari bianca monospecchio guidata da Sonny Crockett, che ora eroga 510 Cv, ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 323 km/h Le ...All'interno, come all'esterno, l'aspetto è rimasto pressoché invariato rispetto alla Testarossa anni '80, ma con soluzioni moderne Fioravanti, per la sua reinterpretazione della Ferrari Testarossa, ha ...