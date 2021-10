Pioli non dimentica Astori: «Ancora dentro di noi, legato a lui per sempre» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stefano Pioli ha parlato a margine del premio dedicato a Davide Astori in Sardegna. Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ricevuto oggi ad Arzachena il premio intitolato a Davide Astori, assegnato dall’USSI Sardegna. Le parole dell’allenatore a margine della consegna del premio raccolte da Centotrentuno.com. «Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, ho avuto la fortuna di conoscere Davide era una persona, nella sua semplicità, veramente speciale. Abbiamo condiviso un’esperienza che ci ha legato e ci legherà per tutta la vita, mi porto dentro tante cose di Davide, è Ancora vivo dentro di noi. Il Cagliari rappresenta un’isola intera e un popolo, tutti hanno amato quello dello storico Scudetto, e auguro loro tutta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stefanoha parlato a margine del premio dedicato a Davidein Sardegna. Le parole del tecnico del Milan Stefano, tecnico del Milan, ha ricevuto oggi ad Arzachena il premio intitolato a Davide, assegnato dall’USSI Sardegna. Le parole dell’allenatore a margine della consegna del premio raccolte da Centotrentuno.com. «Sono onorato e orgoglioso di questo riconoscimento, ho avuto la fortuna di conoscere Davide era una persona, nella sua semplicità, veramente speciale. Abbiamo condiviso un’esperienza che ci hae ci legherà per tutta la vita, mi portotante cose di Davide, èvivodi noi. Il Cagliari rappresenta un’isola intera e un popolo, tutti hanno amato quello dello storico Scudetto, e auguro loro tutta ...

