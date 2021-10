“Perché avete deviato?”: l’ultimo contatto radio dell’aereo precipitato a Milano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott – “Perché avete deviato? Per evitare una turbolenza?“. La replica secca del pilota: “No”. Sarebbe questo, stando alle prime ricostruzioni, l’ultimo contatto radio tra il Centro di controllo di Linate e l’aereo privato precipitato ieri su una palazzina in ristrutturazione a San Donato Milanese (Milano). Un ultimo messaggio prima che l’ultraleggero sparisse dai radar, tre minuti dopo il decollo, quando il velivolo – un Pilatus Pc-12 – ha deviato dalla rotta prestabilita iniziando a perdere circa 30 metri di quota al secondo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il velivolo sarebbe scomparso dal monitor senza lanciare alcun allarme e senza neppure chiedere di rientrare d’urgenza in aeroporto. I bollettini meteo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott – “? Per evitare una turbolenza?“. La replica secca del pilota: “No”. Sarebbe questo, stando alle prime ricostruzioni,tra il Centro di controllo di Linate e l’aereo privatoieri su una palazzina in ristrutturazione a San Donato Milanese (). Un ultimo messaggio prima che l’ultraleggero sparisse dai radar, tre minuti dopo il decollo, quando il velivolo – un Pilatus Pc-12 – hadalla rotta prestabilita iniziando a perdere circa 30 metri di quota al secondo. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il velivolo sarebbe scomparso dal monitor senza lanciare alcun allarme e senza neppure chiedere di rientrare d’urgenza in aeroporto. I bollettini meteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché avete Aereo precipitato a San Donato, ritrovata la scatola nera 'Perché avete deviato? Per evitare una turbolenza?'. Sarebbe stato questo l'ultimo contatto radio tra il Centro di controllo di Linate e l'aereo. Ora si attende il risultato dell'analisi della ...

