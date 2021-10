Per una ex dipendente, contro fake news e odio Facebook non fa ciò che promette (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images)Nelle scorse settimane Facebook è stata messa sotto pressione da una serie di storie pubblicate dal Wall Street Journal che evidenziavano diverse lacune da parte della società nella moderazione dei contenuti e nel garantire la sicurezza e la salute dei suoi utenti. Queste rivelazioni si basavano in gran parte su migliaia documenti forniti da una fonte interna a Facebook. Ora questa fonte, che si chiama Frances Haugen e ha 37 anni, è apparsa nel programma televisivo 60 Minutes e ha confermato le accuse a Facebook. Haugen testimonierà anche davanti al congresso degli Stati Uniti questa settimana e ha detto di avere presentato una denuncia alla Securities and Exchange Commission (Sec), accusando Facebook di aver intrapreso azioni che non corrispondevano ... Leggi su wired (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mark Zuckerberg, fondatore di(Getty Images)Nelle scorse settimaneè stata messa sotto pressione da una serie di storie pubblicate dal Wall Street Journal che evidenziavano diverse lacune da parte della società nella moderazione dei contenuti e nel garantire la sicurezza e la salute dei suoi utenti. Queste rivelazioni si basavano in gran parte su migliaia documenti forniti da una fonte interna a. Ora questa fonte, che si chiama Frances Haugen e ha 37 anni, è apparsa nel programma televisivo 60 Minutes e ha confermato le accuse a. Haugen testimonierà anche davanti al congresso degli Stati Uniti questa settimana e ha detto di avere presentato una denuncia alla Securities and Exchange Commission (Sec), accusandodi aver intrapreso azioni che non corrispondevano ...

Advertising

acmilan : Exceptional in both defence and attack: an all-round performance earns Tonali the @emirates MVP award against Atala… - RobertoBurioni : Una persona. Una sola morta per vaccino a mRNA. Anche se parlamentari per perseguire irresponsabilmente i loro scop… - chetempochefa : 'Abbiamo avuto la sentenza contro Mimmo Lucano. 13 anni per un reato che se ho capito bene è 'abuso di ospitalità'… - CarloF0554ti : Da domani sarà impensabile usare Facebook & c. per applicazioni non dico sensibili (già era da escludere) ma neppur… - davided81 : RT @QuartoRuggiero: Che pagliacciata questa delle due opinioniste, una che salva Katia Ricciarelli solo perché non salva dal gruppo l'altra… -