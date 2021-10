Pd | Letta | ' deve essere partito di diritti | lavoro e ambiente' **

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo gestire bene questa fase sociale. Sarà un autunno disulle questioni sociali. Dobbiamo affrontate questi temi e dare a governo forza di farlo". Così Enricoa La7. Pd troppo centrato sulle questioni dei? "No, nel senso che per me la nostra vera questione è che ci sono tre facce della stessa medaglia:e poi il rapporto con l'". "La mia ambizione è quella di candidare Pd a tenere insieme queste tre dimensioni:".

bello che il segretario delscopra, finalmente, che negli italiani cresce la sfiducia nella magistratura. Il fenomeno per la verità non è nuovissimo. Sono anni che se ne discute. E negli ultimi mesi poi, con il caso Luca ...Chi appare in auge dopo questo primo turno è soprattutto il segretario delEnrico, che vede premiato il Partito democratico anche laddove è dovuto (o ha voluto) andare da solo, cioè contro ...Roma, 4 ott. Letta federatore del centrosinistra? "Mi sento di dire che il segretario del Pd è il federatore del centrosinistra, ma lo direi anche se il segreta ...Enrico Letta, da Siena, dove ha corso, vincendo il seggio uninominale per le suppletive alla Camera, commenta le amminsitrative. "Un voto straordinario per il ...