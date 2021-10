Montevarchi, Chiassai resta sindaco: vittoria bulgara nelle sezioni, quasi 20 punti in più (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silvia Chiassai resta sindaco di Montevarchi con un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silviadicon un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in ...

Advertising

montevarchi : #Elezionicomunali2021 Silvia Chiassai Martini ha vinto le elezioni comunali ed è stata riconfermata Sindaco di… - ArezzoNotizie : Elezioni 2021. Iniziato lo spoglio a Montevarchi, Silvia Chiassai Martini in vantaggio - massimo09421979 : Ecco perché il ballottaggio (forse) non si farà | Politica MONTEVARCHI - FI_Toscana : Arezzo, la deputata di @forza_italia @mazzettierica incontra candidati sindaco Chiassai, Innocenti e Migliore: 'Ter… - ArezzoNotizie : #Elezioni2021: così sarà la Montevarchi del futuro per Chiassai e Canonici. Il confronto tra i candidati -

Ultime Notizie dalla rete : Montevarchi Chiassai Montevarchi, Chiassai resta sindaco: vittoria bulgara nelle sezioni, quasi 20 punti in più Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silvia Chiassai resta sindaco di Montevarchi con un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in tutte le sezioni, ma in ogni caso ...

A Montevarchi Chiassai corre in avanti Queste le percentuali delle preferenze raccolte: - Silvia Chiassai: 61,02% (360 voti) - Luca Canonici: 38,98% con 230 voti. 1 - - > MONTEVARCHI - Con notevole lentezza procede lo spoglio delle schede ...

Montevarchi, Chiassai resta sindaco: vittoria bulgara nelle sezioni, quasi 20 punti in più La Nazione A Montevarchi Chiassai corre in avanti MONTEVARCHI: Scrutinio al rallentatore per le comunali 2021 ma la prima cittadina uscente è in netto vantaggio sull'unico avversario e ai avvia verso la vittoria ...

Montevarchi, Chiassai avanti nelle indicazioni dai rappresentanti di lista LIVE Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silvia Chiassai resta sindaco di Montevarchi con un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in tut ...

Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silviaresta sindaco dicon un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in tutte le sezioni, ma in ogni caso ...Queste le percentuali delle preferenze raccolte: - Silvia: 61,02% (360 voti) - Luca Canonici: 38,98% con 230 voti. 1 - - >- Con notevole lentezza procede lo spoglio delle schede ...MONTEVARCHI: Scrutinio al rallentatore per le comunali 2021 ma la prima cittadina uscente è in netto vantaggio sull'unico avversario e ai avvia verso la vittoria ...Arezzo, 4 ottobre 2021 - Silvia Chiassai resta sindaco di Montevarchi con un distacco molto netto sul candidato del centrosinistra Luca Canonici. Secondo i suoi rappresentanti di lista ha vinto in tut ...