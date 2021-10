Mauro De Ieso eletto sindaco a Pago Veiano col 56 | 67%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Ieso

LabTV

Puntano al triplete invece Giovanni Tommaso Manganiello a San Nazzaro eDea Pago Veiano. Il primo se la vedrà con altri tre contendenti. Infine al voto anche il comune più piccolo del ...... CASTELVETERE: GIANFRANCO MOTTOLA (Impegno & Futuro Mottola Sindaco); GIOVANNI MUCCI (Cambiamo Casteveltere Alternativa Giovani); PAGO VEIANO: GIOVANNI CARPINONE (Insieme);DE(Pago Veiano ...————————————————————————————————————– Non solo Benevento. Alle 15 in punto chiusi i seggi nei 19 comuni sanniti chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare i Consigli comunali. Que ...PIETRELCINA - Scrive la lista 'Avanti Pietrelcina' con Alessio Scocca candidato sindaco: Entra nel vivo la campagna elettorale a Pietrelcina, con il primo comizio pubblico della lista “Avanti Pietrelc ...