Mattarella “Con Next Generation Eu nuova integrazione europea”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) PARMA (ITALPRESS) – “L’Europa ha compiuta una svolta in questi mesi, gravosamente maturata sin dalle prime fasi della diffusione pandemica e poi culminata con ilEU. Ha mutato alcuni dei paradigmi che avevano condizionato le politiche continentali nelle precedenti crisi degli anni Duemila, penalizzando fortemente i Paesi più deboli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionella sua lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Relazioni internazionali ed europee da parte dell’Università di Parma.“E’ stata per l’Unioneuna lezione che ha sollecitato una visione lungimirante: far diventare questo Piano di ripartenza la spina dorsale di una, più solida e più equa,del Continente – ha ...